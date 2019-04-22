القادسية السعودي يقيل باصريح والبياوي بديلا لنهاية الموسم

اسماء السيد - أعلن نادي القادسية صاحب المركز الرابع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم، الإثنين إقالة المدرب المحلي بندر باصريح وتعيين التونسي ناصيف البياوي خلفا له ليقود الفريق على الأقل في آخر مباراتين من الموسم.

وكتب القادسية عبر حسابه في تويتر "إدارة النادي تنهي عقد المدرب بندر باصريح بالتراضي وتتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي".

وكان القادسية تعاقد مع باصريح في آذار/مارس خلفًا للبلغاري إيفايلو بيتيفا الذي أقيل من منصبة لسوء النتائج بعد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي التعاقد مع البياوي في محاولة من إدارة القادسية لانقاذ الفريق من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى، في مباراتيه الأخيرة مع مضيفه الوحدة وضيفه الحزم في 11 أيار/مايو و16 منه.

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وأوضح رئيس نادي القادسية مساعد الزامل أن التعاقد مع البياوي سيكون حتى نهاية الموسم "وفي حالة البقاء في دوري المحترفين، سنفتح ملف المفاوضات مع المدرب للاستمرار في حال رغبة الطرفين".

وسبق للبياوي أن أشرف على القادسية قبل موسمين قبل أن تتم إقالته، وهو خامس مدرب يشرف على الفريق هذا الموسم بعد الصربي ألكسندر ستانوييفيتش (أقيل بعد 8 مباريات)، عبد العزيز البيشي (مباراة واحدة)، بيتيفا (14 مباراة)، وأخيرا باصريح (5 مباريات).

وكانت بداية البياوي في الملاعب السعودية عندما عمل مساعداً لمواطنه فتحي الجبال الذي قاد الفتح الى إحراز لقب الدوري في موسم 2012-2013، ثم انتقل للاشراف على هجر لموسم واحد في دوري الدرجة الأولى وصعد به لدوري المحترفين، قبل أن يعود الى الفتح لموسمين.

وفي 2016، وقع البياوي مع نادي الرائد، وقاده الى المركز الخامس، ثم مع القادسية في 2017 لكنه فسخ عقده معه في تشرين الثاني/نوفمبر وانتقل الى قطر مع الخور، ثم مع الخريطيات في 2018.