شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إلغاء مران النجوم لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، إلغاء تدريب الفريق الكروى الأول، لليوم الثانى على التوالى بعد رحيل مؤمن سليمان المدير الفنى عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة من بتروجت بنتيجة 2/1، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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