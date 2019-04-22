شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف احتفلت "فيفا" بيوم الأرض Earth day؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى الاحتفال بيوم الأرض EARTH DA، ولكن بطريقة مختلفة، حيث طالب من المشجعين صناعة كرة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

ظهر بعض أعضاء المشجعين، حيث جمعوا بعض المواد من الصحف والمجلات والأقمشة والجوارب والملابس القديمة والعلب القديمة، وصنعوا منها كرات عديدة مختلفة الاحجام والألوان.

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الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" علق قائلاً: "بمناسبة يوم الأرض EarthDay طلبنا من بعض أعضاء "حركة المشجعين" أن يصنع كل منهم كرة قدم من مواد قابلة لإعادة التدوير. هذه كانت النتيجة".

ويحتفل العالم بـ Earth day يوم الأرض العالمى، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم فى كل دول العالم إلى نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، ويعد الاحتفال بـ Earth day فرصة للتأكيد على التحديات المتعلقة بكوكب الأرض وأنماط العيش الذى يدعمها، والمخاطر التى نواجهها.

يذكر أن تم اختيار ،Earth day فى 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال بـ Earth day والتوعية به، وفى عام 2005، حددت الجمعية العامة عام 2008 بوصفه السنة الدولية لكوكب الأرض، مقتنعة بأن التعليم فى علوم الأرض يتيح للبشرية أدوات للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ولإنشاء البنية التحتية العلمية الضرورية للتنمية المستدامة.