شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، داخل لجنته الإنتخابية بمقر النادى الأهلى، وقال حرصت على التصويت من منطلق التطلع لمستقبل أفضل ومزيد من الاستقرارلمصر فى المرحلة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جمال علام

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جمال علام اثناء التصويت

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل .

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.