شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الشحات وبوطيب صفقات كلفت 120 مليون جنيه = 3 أهداف و2 أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أموال طائلة أنفقتها الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، لتدعيم صفوف فريقها بصفقات ترضى طموحها، وطموح جماهيرها، وتفاوت أداء اللاعبين الجدد ما بين صفقات ناجحة وقدمت أوراق اعتمادها، مقابل صفقات لم تضف جديدًا، بل أصبحت عبئا من وجهة نظر الجماهير.

شهد يناير الماضى تعاقد نادى الزمالك مع خالد بوطيب، مقابل مليون دولار ونصف المليون، ولكنه لم يشارك سوى فى 9 مباريات، سجل خلالها هدفين فى مرمى كل من إنبى والجيش، بينما صنع هدف واحد لزملائه فى لقاء سموحة.

وبالانتقال إلى النادى الأهلى نجد حسين الشحات، فقد تم التعاقد معه فى الانتقالات الشتوية مقابل 90 مليون جنيه، وشارك فى 10 لقاءات للأحمر فشل فى تقديم أوراق اعتماده لدى الجمهور الأهلاوى، حيث أحزر هدف واحد فى لقاء المقاصة وصنع هدف بمباراة الداخلية، على مستوى المشاركات المحلية.