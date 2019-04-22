سوبر كورة يكشف مفاجأة الزمالك المالية للاعبين قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زف مجلس إدارة الزمالك خبرا سارا للاعبين بشأن المستحقات المالية قبل دخول معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements

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