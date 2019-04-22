شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تقدم تقريرا مفصلا عن ملاعب أمم افريقيا 2019 للكاف 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور أحمد عبد الله، رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات ببطولة أمم افريقيا 2019، ملاعب القاهرة التى تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الأفريقية هذا الأسبوع، على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير فى ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية.

ويرفع عبد الله بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة والكاف، مؤكدا ثقته فى أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو.