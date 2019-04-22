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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاته يدلى بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الإعلامى كريم حسن شحاته بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية داخل لجنة الإذاعة والتليفزيون حيث حرص فريق برنامجه كورة كل يوم علي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .
كريم شحاته 2
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً .
كريم شحاته بعد إدلائه بصوته فى الاستفتاء مع فريق عمل برنامج كورة كل يوم
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل
كريم شحاته داخل اللجنة الانتخابية
كريم شحاته يدلى بصوته
كريم شحاته
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