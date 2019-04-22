وزير الشباب والرياضة: أثق فى ظهور استاد القاهرة بأجمل صورة بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولى استعدادا لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وجاءت زيارة الوزير لاستاد القاهرة للوقوف على آخر المستجدات فى عملية التطوير الشاملة التى تجرى فى الاستاد استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وتفقد صبحى أرض الملعب الرئيسية وعملية رفع كفاءة النجيل بها، وأيضا الأماكن المخصصة للجماهير وإجراءات الدخول والخروج مشددا علي أهمية التيسير علي الجماهير في عملية الدخول والخروج من والى الاستاد. وأثني وزير الشباب والرياضة على سرعة تطوير الاستاد، مؤكدا أن الجميع يعمل بتنسيق كبير وتكامل فى الجهود من أجل إنجاح البطولة كى تخرج بالصورة اللائقة لمكانة مصر الدولية، مؤكدا ثقته الكاملة فى ظهور استاد القاهرة العريق فى أجمل صورة خلال افتتاح البطولة يوم 21 يونيو المقبل.

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