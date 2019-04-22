شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المراسم تستعد لاستقبال رؤساء وقادة القارة فى افتتاح أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة المراسم برئاسة دكتور طارق كمال التجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والذى يقام على أرض استاد القاهرة يوم 21 يونيو المقبل.

وأكد طارق كمال أن اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار فى حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها فى البطولة.

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وأوضح رئيس لجنة المراسم أن اللجنة تناقش حاليا خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذى تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذى أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.

واختتم كمال تصريحاته بالإشارة إلى أن خطة مراسم استقبال كبار الزوار تتضمن العديد من الشخصيات، أبرزها رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الااتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقى والدولى للعبة.