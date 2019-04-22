مدحت شلبى بعد التصويت فى الاستفتاء: مصر هتفضل جميلة غصب عن عين التخين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المعلق الرياضى مدحت شلبى أن عملية الاستفتاء على الدستور عكست عرساً قومياً مصرياً وطنياً قائلا، "إن المشهد بعث رسالة إلى العالم بأن هذا شعب مصر وشباب مصر ودى مصر غصب عن عين التخين هتفضل مصر الجميلة برجالها وأبنائها وقياداتها، وإن شاء الله مصر دوما إلى الأمام".

جاء ذلك عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، بعد توجهه إلى سيزانبراوى بالخطأ.

وشهدت اللجان تكثيفاً أمنياً، وانتشرت قوات التأمين من الشرطة والقوات المسلحة أمام أبواب اللجان والشوارع المؤدية إلى المدارس التى تشهد عملية الإدلاء بالأصوات، وتوافد عدد من المواطنين أمام باب اللجان والشوارع المؤدية إليها تمهيداً للمشاركة فى عملية التصويت التى تبدأ فى التاسعة صباحاً، حتى التاسعة مساءاً خلال الثلاثة أيام المحددة للتصويت.

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