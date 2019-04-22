شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين، 22 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بوطيب يفاجئ جروس بجاهزيته لمواجهة بيراميدز، الأهلى يبدأ مفاوضات ضم رمضان صبحي نهائياً .

بوطيب يفاجئ جروس بجاهزيته لمواجهة بيراميدز

أظهرت نتيجة الأشعة التى أجراها خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، سلامة مفصل الركبة ليؤكد اللاعب للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق أنه أصبح جاهزاً للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

منتخب تونس يطالب الكاف بنقل مبارياته فى أمم افريقيا إلى القاهرة

طلب مسئولو المنتخب التونسى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة للبطولة إقامة مبارياته فى الكان بالقاهرة، واعترض نسور قرطاج على خوض مبارياتهم فى السويس بداعى عدم اكتمال عمليات الصيانة والإصلاحات بالملعب.

أحداد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام بيراميدز بسبب الأمامية

يخضع المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، لإجراء أشعة اليوم لحسم موقفه من مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

مجلس الإسماعيلى يصدم اللاعبين ويرفض الإفراج عن المستحقات المجمدة

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قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استمرار تجميد المستحقات المالية للاعبين رغم حالة الغضب التى سيطرت على أغلبهم.

الأهلى يبدأ مفاوضات ضم رمضان صبحي نهائياً

بدأ مسئولو النادي الاهلي الدخول في مفاوضات جادة وحاسمة مع نظرائهم في نادي هيدرسيفلد الانجليزي خلال الأيام المقبلة من أجل تحويل عقد رمضان صبحي، من إعارة تنهي في 30 يونيو المقبل، إلى بيع نهائي.

أنطوى يتفق مع إدارة المقاصة على الرحيل فى الصيف.. بشرط

اتفق الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر المقاصة، مع إدارة ناديه على الرحيل عن الفريق الفيومى فى الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط إحضار عرض رسمى خلال الفترة المقبلة.

تقرير مراقب المباراة ينقذ الأهلى وبيراميدز من العقوبات

علم ”الخليج 365” أن تقرير مراقب المسابقات لم يذكر الاعتداءات التي تمت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري لانه كان بعيد عن مكان المشادة بين احمد فتحي والمدير التنفيذي لبيراميدز محمد العاصي إلي جانب أن شريط المباراة الأصلي لم يتضمن أى خروج عن النص، وبالتالي لن يتم توقيع عقوبات علي الفريقين في اللقاء .