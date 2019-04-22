شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تحتفل بعيد ميلاد على فرج فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نور الطيب، لاعبة الاسكواش المصنفة الثالثة عالمياً، بعيد ميلاد زوجها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا وبطل العالم، والذى يكمل اليوم عامه السابع والعشرين، حيث ولد فرج فى 22 أبريل 1992.

Advertisements

وتأهل الثنائى على فرج وزوجته نور الطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش أمس الأحد، عقب تخطيهما مباريات دور الـ16 من البطولة التى تصنف بفئة البطولات البلاتينية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتصدر على فرج التصنيف العالمي للاسكواش بداية مارس الجارى للمرة الأولى فى تاريخه، لينهى هيمنة محمد الشوربجي على صدارة التصنيف والتى دامت لـ40 شهرا على التوالى.