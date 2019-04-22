شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نبيل دونجا لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ظهر اليوم المهندس عماد دونجا، والد نبيل دونجا لاعب بيراميدز ولاعب خط وسط منتخب مصر. Advertisements وأجرت أسرة اللاعب اتصالا به من أجل الحضور لمدينة المحلة لترتيب إجراءات الجنازة والعزاء بمدينة المحلة. ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غداً فى المباراة المقررة بينهما باستاد الدفاع الجوى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ26 للدورى.

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