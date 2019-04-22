شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يصدر بيانا رسميا ضد رئيس اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الشمس، برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبوزيد، عدم التزام الصمت أمام ما بدر من حياة خطاب رئيس اللجنة الباراليمبية بإيقاف النادى بسبب استضافته للجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى لسباحة المعاقين بنادي الشمس اول امس وبحضور 16 ناديا واعتماد تاسيس الاتحاد الاول لسباحة القدرات الخاصة.

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وقال تامر على، المدير التنفيذي للنادى فى بيان رسمى، إن ما حدث عبث بالقانون من قبل رئيس اللجنة الباراليمبية، وإن النادى سيرد بقوة على هذا الإيقاف لأن كل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد قانونية، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي عظم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية فى رسم مستقبلها، وأنه بالقانون سيتم التصدى لما بدر من رئيس اللجنة الباراليمبية التى تجهل باللوائح والقوانين حتي تخرج وتعلن إيقاف النادي.

من ناحية أخرى قامت أندية الجمعية التأسيسية لاتحاد سباحة المعاقين بالتوقيع علي مذكرة جماعية ضد حياة خطاب بسبب ما بدر منها بقرار إيقاف نادى الشمس ومنعه من المشاركة فى البطولات وتقديمه لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية.