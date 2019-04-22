مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live كورة ستار livehd7، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي فريق الاهلي السعودي نظيره فريق بيرسبوليس وذلك ضمن إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، من خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وبيرسبوليس اونلاين.

مباراة الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر، سدخل فريق الأهلي السعودي المباراة وعيناه على الفوز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، أملاً في تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة الليلة، أما عن فريق بيرسبوليس فأنه يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوياً في عدد النقاط مع فريق السد القطري الذي يحتل المركز الثاني، يذكر أن فريق باختاكور يحتل صدارة جدول دور المجموعات، ومن المقرر أن تشهد المباراة اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين، يلا شوت مباراة الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وبيرسبوليس

ينطلق اللقاء اليوم الاثنين الموافق 22-4-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،ـ والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن يقوم قناة بي أن سبورت 2 ببث المباراة على الهواء مباشرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس