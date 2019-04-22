beIN الآن: رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبیرسبولیس بث مباشر يلا شوت كورة ستار بث مباشر الاهلي...

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبیرسبولیس يلا شوت كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي اليوم livehd7 الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع، يلتقي اليوم في الأراضي الاماراتية فريق الاهلي السعودي مع فريق بیرسبولیس الايراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الجولة الرابعة، ويسعى الأهلي لانقاذ فرصته في العبور للدور القادم من هلال تحقيق الفوز اليوم الصعود للنقطة السادسة وتخطي منافس اليوم الذي يمتلك من النقاط 5، حيث في حالة عدم حدوث ذلك يتعقد موقف الأهلي.

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبیرسبولیس بث مباشر الاسطورة بث مباشر الاهلي كورة لايف KORA LIVE يوتيوب الاهلي بث مباشر، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN sport الناقل الحصري للبطولة، وتحدث عنبر المدير الفني الجديد للأهلي السعودي عن اللقاء مؤكدا أنه بالرغم من بعض الغيابات إلا أنه سيلعب لحصد النقاط كاملة، وذلك مستغلا الحالة المعنوية المرتفعة بعد انتصار الفريق على الوحدة في الدوري بثلاثية.

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كورة أون لاين بث مباشر مباراة الاهلي وبیرسبولیس اليوم يلا شوت الجديد Yalla shoot الاهليوبیرسبولیس كورة ستار بث مباشر، وأكمل عنبر حديثه موحا أن مباراة اليوم من فئة مباريات ال6 نقاط ففوزك يحرم منافسك من النقاط أيضا ويحسن الترتيب، يذكر أن الأهلي خسر أمام نفس الفريق منذ اسبوعين في مباراة الجولة الثالثة وانتهت أحداث اللقاء بثنائية نظيفة للفريق الايراني فهل سيتعافى الأهلي مع تغيير المدرب ويستطيع النهوض ثانية.

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تشكيل الأهلي لمباراة اليوم حسب اختيارات المدير الفني: محمد العويس في حراسة المرمى ورباعي خط الدفاع: سعيد المولد، ومحمد آل فتيل، وسانتوس، وحسين عبد الغني ثم رباعي في وسط الملعب وهم باولو دياز، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب ويشارك في الهجوم جانيني بجوار عمر السومة