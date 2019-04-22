الاسطورة estora مشاهدة مباراة الاهلي وبيروزي اليوم بث مباشر yalla shoot يلا شوت| رابط تابع لايف الان...

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبيروزي اليوم الاسطورة livehd7 بدون تقطيع يلا شوت yalla shoot اونلاين بدون تقطيع، حيث تترقب جماهير كرة القدم الأسيوية مواجهة قوية اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اسيا تجمع اهلي جدة ضد بيرسبوليس الإيراني في الإمارات، وسنتيح لكم من خلال تلك المباراة التي تندرج تحت مباريات اليوم الاثنين 22 أبريل في دوري أسيا رابط بث مباشر يلا شوت الاهلي وبيروزي يوتيوب من خلال روابط بث بجودة عالية سريعة.

يلا شوت مشاهدة الاهلي وبيروزي بث مباشر، تأتي مباراة الاهلي وبيروزي الإيراني ضمن لقاءات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث يحتل النادي أهلي جدة المركز الأخير في المجموعة بعد مرور أربع جولات برصيد ثلاث نقاط فقط، ويحاول الاهلي في مباراة اليوم ضد بيروزي الإيراني تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على صاحب المركز الثاني بالمجموعة لتحسين موقفه في جدول الترتيب قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعة والتأهل إلى ربع نهائي البطولة، وبدورنا في موقع عرب فور نيوز سنتيح لكم رابط الاسطورة livehd7 يلا شوت بث مباشر الاهلي وبيروزي بجودة عالية يلا شوت الان.

الاهلي وبيروزي بث مباشر يلا شوت اونلاين الاسطورة livehd7، يدخل نادي أهلي جدة مباراته اليوم ضد بيروزي الإيراني في الجولة الرابعة ولديه الحافز الكبير لتحقيق الفوز على نظيره الإيراني والوصول للنقطة السادسة في ترتيب المجموعة الرابعة والتي يحتل صدارتها نادي باختاكور الأوزبكي برصيد ست نقاط، ولن تكون مهمة الراقي سهلة في ظل منافس صعب تشهد له بطولة دوري أبطال أسيا خلال الأعوام الماضية بالتواجد في أدوارها الحاسمة، وسنتيح لكم رابط يلا شوت الاسطورة livehd7 بث مبشار الاهلي وبيروزي بدون تقطيع.

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بث مباشر الاهلي وبيروزي يلا شوت مشاهدة اونلاين، جاءت تشكيلة الراقي النادي الأهلي الرسمية لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الرابعة بعيدة عن المفاجأت، حيث محمد العويس في حراسة المرمي، وفي الدفاع سعيد المولد، باولو دياز، عبد الباسط هندي، حسين عبد الغني، وفي خط الوسط: تيسير الجاسم، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو، سلمان المؤشر، ودجانيني وعمر السومة السوري في خط المقدمة.

الاهلي وبيروزي بث مباشر، يبدأ الشوط الأول خلال دقائق من مباراة اهلي جدة وبرسبوليس الإيراني وسط توقعات بمباراة مثيرة ومشوقة بين الطرفين في الجولة الرابعة من دوري أبطال أسيا مرحلة المجموعات.

الاهلي وبيروزي مباشر، تبدأ مشاهدة مباراة اهلي جدة وبيرسبوليس الإيراني في الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة.