يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر Yalla shoot اونلاين بدون تقطيع| تابع لايف...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر Yalla shoot اونلاين بدون تقطيع، يستضيف نادي أهلي جدة نظيره برسبوليس الإيراني اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أسيا لكرة القدم مساء اليوم الاثنين الثاني والعشرون من شهر أبريل، وسنضيف لكم رابط يلا شوت الاسطورة livehd7 بث مباشر اهلي جدة وبيرسبوليس الإيراني اونلاين دوري بلس رابط سريع قبل بداية اللقاء بلخظات.

الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر الاسطورة livehd7، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة أهلي جدة وبرسبوليس الإيراني اليوم في الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة أهلي جدة في بطولة أسيا اليوم حصرياً ومباشرة عبر قناة بي إن سبورت hd2 وقناة الكأس الرياضية، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق حسن العيدورس، وخالد الحدي، وبدورنا في موقع عرب فور نيوز، سنقدم رابط بث مباشر الأهلي وبيرسبوليس بدون تقطيع اونلاين.

الاهلي وبيرسبوليس مباشر يلا شوت دوري أبطال أسيا، ويتولى الحكم ما نينغ إدارة مباراة الاهلي وبيرسبوليس الإيراني تحكيمياً اليوم، وهي المباراة التي تأتي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من البطولة الأسيوية، ويحاول نادي أهلي جدة خلال المواجهة تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط، في حين يحتل بيرسبوليس المرتبة الثانية برصيد خمس نقاط، ونقدم لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة اهلي جدة وبيرسبوليس بث مباشر بدون تقطيع أسفل المقال.

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البث المباشر

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الاهلي وبيروزي بث مباشر يلا شوت، أهلي جدة مباشر الشوط الأول ، جاءت تشكيلة الأهلي اليوم بوجود محمد العويس في حراسة المرمي، وفي الدفاع سعيد المولد، باولو دياز، عبد الباسط هندي، حسين عبد الغني، وفي خط الوسط: تيسير الجاسم، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو، سلمان المؤشر، وفي خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

الاهلي وبيرسبوليس مباشر، سيتم إضافة البث المباشر لمبارا ةاهلي جدة وبيروزي بسرعة عالية قبل بداية المباراة بلحظات والتي تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساءاً.