نتيجة مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند فى دورى ابطال اسيا

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين 22 أبريل 2019، فى اطار دورى المجموعات دوري ابطال اسيا اتحاد جدة، المباراة سوف تقام على ملعب لوكوموتيف، ياستطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز في اخر مبارياته على فريق الاتفاق بثنائية نظيفة في اطار مباريات الدوري السعودي، و تحسن ترتيبه بعض فى جدول الدورى السعودى ليصل للمركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، اتحاد جدة السعودى قد نجح حقق الفوز في آخر مبارياته على الفريق الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و هو حاليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما فى المركز الاول الوحدة الإماراتي المتصدر .

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند سوف تنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءا بتوقيت الامارات عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، المباراة مذاعة على beIN SPORTS HD 1

بدأت المباراة منذ خمس دقائق و النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى

استطاع روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد السعودى احراز الهدف الاول فى الدقيقة 12

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حتى الان الدقيقة 20 من الشوط الاول و النتيجة أصبحت تقدم فريق الاتحاد السعودى بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة السابعة و العشرون و النتيجة حتى الان 1/0 للاتحاد

الدقيقة 29 النتيجة مازالت هى التقدم للاتحاد السعودى بهدف

الدقيقة 37 من الشوط الاول استطاع فريق لوكوموتيف احراز هدف التعادل منذ قليل لتصبح النتيجة 1/1

انتهت المباراة 1/1ملخصم