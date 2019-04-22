الآن: نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا وفهد المولد يتألق

في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية يحل نادي الاتحاد السعودي “اتحاد جدة” ضيفا على الفريق الأوزبيكي لوكوموتيف طشقند في مباراة خطف المركز الأول التي يأمل بكل كل مناصر للعميد، يدخل الفريقان المباراة وعينهم على ادراك الثلاث نقاط فالاتحاد في المركز الأول مناصفة مع الوحدة برصيد 6 نقاط بينما لوكوموتيف في رصيده 3 نقاط فقط.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الرابعة بتوقيت مكة والسادسة بتوقيت أوزبكستان، حيث من المقرر أن يتم نقلها عبر قناة beIN sport HD1 وقناة الكأس 6 بتعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، تحت قيادة الحكم فو مينج، وكانت مباراة الذهاب في الجولة الماضية والتي أقيمت على ملعب الجوهرة بدون جماهير قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2 في مباراة قوية.

تشكيل سييرا للمباراة يبدأ بفواز القرني حارساً وأمامه رباعي الدفاع عبد الله العمار، ماثيو جورمان، أحمد عسيري، ياسين برناوي، في خط الوسط سانوجو، السميري، رومارينهو، عبد العزيز البيشي وفهد المولد، ومهاجم وحيد وهو ناصر الشمراني، ودقائق على بداية اللقاء

لاعبي الاتحاد يقومون بعمليات الاحماء وسط أجواء باردة في ملعب لوكوموتيف، وابتسامات على وجوه اللاعبين أثناء التدريب الاحمائي ولحظات على انطلاقة الشوط الأول من اللقاء.

انطلاقة الشوط الأول من المباراة الآن، الاتحاد على يسار الشاشة وحضور جماهيري ليس بالكثير وهجوم أوزبيكي من البداية ولكن دفاع الاتحاد حاضر.

الدقيقة 12: جووووووول، رومارينهو يحرز الهدف الأول للاتحاد الآن عن طريق ركنية يرسلها فهد المولد متوسطة الارتفاع وروماينهو يستغل سوء وضعف الدفاع الأوزبيكي

في الدقيقة 26: بعد فرصة التقدم بالهدف الثاني للاتحاد، تيمورخوجا لاعب لوكوموتيف يسجل هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة ترسل عرضية يلمسها وتسكن شباك القرني

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي وآداء سيئ من حكم المباراة لرفضه احتساب ركلة جزاء للاتحاد بصورة واضحة للجميع، وانذار للمولد.

الدقيقة 68: كرة خطيرة من رومارينهو على حدود خط المرمى والكرة ينقذها الحارس، وتعود في الدقيقة 47 مهارة رائعة من المواد وعرضية لرومارينهو والفريق الأوزبيكي محظوظ بعدم تلقي الثاني

في الدقيقة 65: انفراد من المولد بعد تمريرة فيلانويفيا وعرقلة لفهد وسلوم لاعب لوكوموتيف يُطرد بعد التدخل، وتسديدة فيلانويفيا والحارس يتصدى

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي

الاتحاد ولوكوموتيف

وحرمت الأمطار الشديدة أمس فريق اتحاد جدة من التدرب على ملعب المباراة، حيث رفض مدرب الفريق التشيلي سييرا أن يقوم بالتدريب في ظل وجود مياه الأمطار خوفا من حدوث اصابات للاعبين وقرر اراحتهم من ذلك، وكان السفير السعودي قد قام بزيارة الفريق وتشجيعهم في مقر البعثة لتقديم آداء جيد والخروج من المباراة بنتيجة جيدة.

وتحدث لاعب الاتحاد خالد السميري عن اللقاء موضحا أنه بالرغم من أنهم سيواجهون منافسا قوية على ملبعه متسلحا بدعم جماهيره، إلا أن لاعبي الاتحاد سيقاتلون من أجل الفوز مثل مباراة الذهاب والتي قدموا فيها لاعبي الفريقين مستوى جيد لاسيما زملائه بدليل استطاعتهم انهاء المباراة في اللحظات الأخيرة