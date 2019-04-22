نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم في دوري أبطال آسيا والعميد يقدم مباراة كبيرة

يعود اليوم فريق اتحاد جدة للمنافسة الآسيوية حين يواجه فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا حيث يسعى الاتحاد في تلك المباراة للانفراد بالصدارة فالاتحاد يمتلك في رصيده 6 نقاط من 3 مباريات فاز في اثنتين أمام الريان ولوكوموتيف وخسر مباراة أمام الوحدة التي تشاركه المركز الأول بنفس الرصيد من النقاط.

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث مدرب الاتحاد سييرا عن فريقه مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعبين وأنهم سيستطيعوا حسم المباراة والخروج بالنقاط الثلاث،فالفريق يعتمد على سلاح الهجوم في جميع مبارياته وأكد أن الشق الدفاعي سيتحسن بمرور الوقت،ووضح عدم تأثير اللعب أمام حضور جماهيري للفريق المستضيف لأن فريقه اعتاد على هذا الأمر.

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم

وتنتظر جماهير العميد ان تستمر صحوة فريقها المحلية بتحقيق الانتصار خارجيا اليوم وهو ما يدفع الاتحاد بصورة كبيرة للتأهل لدور الستة عشر، ويلعب الاتحاد اليوم بالزي الأبيض كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

الجدير بالذكر أن فريق لوكوموتيف عكف على حشد أنصاره للتواجد في مباراة اليوم بوسائل عديدة عن طريق اللافتات، ومن خلال هذه الوسائل نشر حساب الفريق فيديو لشخص يقوم بحلاقة شعر أحد الأشخاص وعندما يسمع نداء التشجيع أمام الاتحاد يترك عمله ويرتدي قميص فريقه ويذهب مسرعا للتشجيع.

نزول اللاعبين لعمليات الاحماء الآن وسييرا يعلن عن التشكيل الرسمي وهو: في حراسة المرمى فواز القرني،الدفاع مكون من عبد الله العمار، ماثيو جورمان، أحمد عسيري، ياسين برناوي، ولاعبيخط الوسط الدفاعي سانوجو، السميري، ثلاثي خلق المهاجم رومارينهو، عبد العزيز البيشي وفهد المولد، ومهاجم وحيد وهو ناصر الشمراني

دخول اللاعبين الآن لبداية المباراة والاتحاد باللون الأبيض على يمين الشاشة ولوكوموتيف على اليسار وسط حضور جماهيري ضعيف، وبداية أحداث الشوط الأول الآن

رومارينهو يضرب مبكرا!، الاتحاد يحرز الهدف الأول في اللقاء عن طريق محترفه رومارينهو الذي يستقبل كرة فهد المولد من ركنية رائعة والاتحاد السعودي يتقدم بهدف الآن بعد مرور ربع ساعة

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الدقيقة 30: بعد ضياع انفراد من فهد المولد، ركنية أخرى للاتحاد ويتنفيذ على الزاوية القريبة وعرضية وكرة خطيرة وفرصة الهدف الثاني ولكن دفاع لوكوموتيف يخرجها مرة أخرى، وفي الدقيقة 36 يسجل لوكوموتيف التعادل واعتراضات بوجود تسلل من لاعبي الاتحاد

نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل الايجابي وسط سخط سعودي على حكم المباراة، والسبب ضربة جزاء غير محتسبة بعد لمس الكرة باليد بطريقة واضحة داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 54: الشمراني ينطلق ويطمع في الكرة ويستمر في التقدم حتى حدود علامة الجزاء وتدخل دفاعي تصل للمولد وتمهيد للبيشي وتسديدة أعلى العارضة والثاني يضيع

الدقيقة 63: كرة خطيرة وتسديدة ولكن فواز القرني يتعملق وينقذ، وضغط عالى والدفاع السعودي يحاول اخراج الكرة والكرة ترتد مرة أخرى داخل المنطقة ولكن في الأخير تخرج بسلام لضربة مرمى.

رومارينو يضيع فرصتين للتقدم بعد آداء رائع من فهد المولد وتسديدة من فيلانويفا ولكن حارس لوكوموتيف يتألق

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 والاتحاد يصعد للنقطة السابعة