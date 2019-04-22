ملخص نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم في المرحلة الرابعة والعميد يتصدر المجموعة

ملخص نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم 22-4-2019 في دوري ابطال اسيا، تترقب الجماهير العربية والسعودية بشكل خاص مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الاوزبكي في إطار المرحلة الرابعة من مجموعات دوري ابطال اسيا، مواجهة ستكون حاسمة بشكل كبير في تحديد الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من البطولة، ونعرض لكم نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الان.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم، يبدأ موعد مباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف طشقند على ملعب الأخير في الساعة الرابعة مساءا بتوقيت الرياض، ويستطيع عاشقي الساحرة المستديرة متابعة اللقاء من خلال قناة بين سبورت اتش دي 1 بالتعليق العربي الرائع.

حالة من التألق يعيشها لاعبي اتحاد جدة السعودي في الفترة الأخيرة بعد تحقيقهم عدد من الانتصارات المتتالية في الدوري المحلي، ويأمل الجهاز الفني في استغلال الحالة الفنية العالية مؤخراً وحصد الثلاث نقاط من أنياب الفريق الأوزبكي الذي ستحتشد جماهيره في المدرجات لمساندتهم.

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نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف، الاتحاد ولوكوموتيف، نتيجة مباراة الاتحاد.

التشكيلة الرسمية للاتحاد أمام لوكوموتيف هي: فواز القرني – ياسين برناوي – أحمد عسيري – ماثيو جورمان – عمار الدحيم – عبد العزيز البيشي – خالد السميري – سانوجو – رومارينهو – فهد المولد – ناصر الشمراني.

ويتواجد اللاعب فهد المولد في التشكيل الأساسي للمباراة من أجل قيادة فريقه نحو الانتصار على المنافس العنيد على ملعبه ووسط جماهيره.