الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف طشقند في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

يستأنف الاتحاد مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم حيث يلتقي في الجولة الرابعة مع لوكوموتيف طشقند، ويلعب الاتحاد بروح معنوية مرتفعة بعد تمكنه من إحراز عدد كبير من الانتصارات في المباريات الأخيرة في جميع البطولات وتوديعه للحظ السييء الذي أصابه في الدوري هذا الموسم.
موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف
يلعب الاتحاد مباراة الإياب الساعة الرابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات على قناة بي ان سبورت الرياضية بتعليق علي محمد علي؛ وعلى اليوتيوب على قناة الاتحاد الآسيوي بتعليق مشاري القرني، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد فتز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 في لقاء ممتع.
الاتحاد ولوكوموتيف طشقند
استطاع الاتحاد تحقيق الفوز على النصر في الدوري المحلي وأقصاه من صدارة الدوري وبذلك فقد استطاع الهلال بالوصول للقمة مرة أخرى، وبهذا فقد فارق الاتحاد دائرة الخطر في المراكز الأخيرة من الترتيب وأصبح في المركز الحادي عشر من الترتيب بعد نتائج كارثية في الدور الأول وبداية الدور الثاني.
- الدقيقة 12: رومارينيو يتقدم للاتحاد بهدف أول من جانبه والنتيجة تتعدل لتُصبح واحد لاشيء للاتحاد السعودي
- الدقيقة 24: الاتحاد يُهاجم بقوة ولكن مرتدة وتصويبة على مرمى الاتحاد وهدف التعادل يضيع من لوكوموتيف طشقند
- الدقيقة 35: هدف التعادل لفريق لوكوموتيف طشقند عن طريق اللاعب تيمور من ركلة حرة مباشرة ومتابعة يقظة
- نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- انطلاق الشوط الثاني من اللقاء الآن والنتيجة التعادل الإيجابي
- الدقيقة 55: الاتحاد يحصل على خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح المولد بعد تعرضه لعرقلة في وسط الملعب ولاعب لوكومتيف يحصل على إنذار
- الدقيقة 69: هجمة مرتدة لصالح لوكومتيف بعد أن نجح حارس مرماهم في التصدي لكرة من رومارينيو.
- نهاية المباراة بنتيجة 1-1