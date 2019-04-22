الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف طشقند في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

يستأنف الاتحاد مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم حيث يلتقي في الجولة الرابعة مع لوكوموتيف طشقند، ويلعب الاتحاد بروح معنوية مرتفعة بعد تمكنه من إحراز عدد كبير من الانتصارات في المباريات الأخيرة في جميع البطولات وتوديعه للحظ السييء الذي أصابه في الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

يلعب الاتحاد مباراة الإياب الساعة الرابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات على قناة بي ان سبورت الرياضية بتعليق علي محمد علي؛ وعلى اليوتيوب على قناة الاتحاد الآسيوي بتعليق مشاري القرني، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد فتز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 في لقاء ممتع.

الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

استطاع الاتحاد تحقيق الفوز على النصر في الدوري المحلي وأقصاه من صدارة الدوري وبذلك فقد استطاع الهلال بالوصول للقمة مرة أخرى، وبهذا فقد فارق الاتحاد دائرة الخطر في المراكز الأخيرة من الترتيب وأصبح في المركز الحادي عشر من الترتيب بعد نتائج كارثية في الدور الأول وبداية الدور الثاني.