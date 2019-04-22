الآن نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند 22/4/2019 في دوري ابطال اسيا الجولة الرابعة

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، يستضيف نادي لوكوموتيف الأوزبكي على ملعبه نظيره اتحاد جدة السعودي وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري ابطال اسيا لكرة القدم، وسيحاول العميد تحقيق الانتصار على مضيفه من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية، وسوف نقدم نتيجة مباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف، ويحتل الاتحاد المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما يأتي الفريق الأوزبكي بالمركز الثالث بعدما جمع 3 نقاط فقط.

وانتهت مباراة الذهاب الاتحاد ولوكوموتيف الاوزبكي بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التألق اللافت للنجم فهد المولد في اللقاء وتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المواجهة المشوقة تابعوا نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الاوزبكي الان.

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نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الان

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سيتم إذاعة المباراة الحاسمة عبر شاشة قناة بي إن سبورت بالتعليق العربي لكلاً من علي محمد علي من خلال الصوتية الأولى، وخليل البلوشي على الصوتية الثانية، وستنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت الرياض، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الاتحاد الأساسية جاءت كالتالي: حراسة المرمي: عساف القرني، خط الدفاع: عبدالله العمار – ماثيو جورمان – زياد المولد – ياسين برناوي، خط الوسط: سيكو سانوجو – عصام المولد – خالد السميري – عبدالعزيز البيشي، وفي الهجوم: رومارينيو – ناصر الشمراني.