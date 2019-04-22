نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا 2019 الجولة الرابعة

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويلعب الاتحاد خارج ملعبه ضيفاً على نادي لوكوموتيف طشقند الذي انتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحرز للاتحاد ناصر الشمراني و فهد المولد ثم تعادل لوكوموتيف ثم سجل المولد هدف الفوز في الدقيقة 94.

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت غرينتش وتُذاع عبر قناة beIN sports HD 1 بتعليق علي محمد علي، كما سيتم نقلها على القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على اليوتيوب بتعليق مشاري القرني بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي حق السعودية في إذاعة المباريات التي تقام على أرضها.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

يحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط حصل عليها بغد الفوز في مباراتين وخسارة مباراة واحدة ويتساوى مع صاحب المركز الأول في عدد النقاط، ويأتي لوكوموتيف طشقند في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصل عليها من الفوز في مباراة واحدة وخسارة مباراتين خلال الثلاث جولات الماضية.