شاهد| أحمد شوبير يكشف عن تعرض حسام حسن لـ«عملية نصب كروية»

أخبار اليوم

كتب وليد سيد حافظ

كشف الإعلامى الحالي أحمد شوبير، أن العرض الذي تلقاه نجم الأهلي السابق ومدرب سموحة الحالي حسام حسن، للعمل في منصب المدير الفني لمنتخب السنغال، عبارة عن عملية نصب.

وقال "شوبير" خلال تقديمه لبرنامجه ملعب "أون" المذاع على قناة "أون سبورت" إن بعض الأشخاص تحدثوا مع "العميد" ولكن ليس من الاتحاد السنغالي، مؤكدا أنه وقع ضحية مجموعة من "النصابين".

وفي سياق آخر، قال "شوبير" إن نادي الترجي التونسي نفى تقديم عرض لنجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" لتدريب الفريق الأول بعد إعلان ميدو على صفحته الشخصية توليه تدريب...