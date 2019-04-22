الأهلي يتراجع في قراره بشأن سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الأمامية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي بأن حالة رمضان تحسنت بشكل كبير، وهو ما دفعه لعدم السفر إلى ألمانيا.

وأضاف المصدر بأن رمضان سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في غضون 4 أيام، أي بعد مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وكان رمضان قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.