مشكلة جديدة في ريال مدريد عنوانها بوغبا

أصبح لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا بمثابة مشكلة كبرى في صفوف ريال مدريد ورغبة المدرب زين الدين زيدان في التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة آس أن بول بوغبا يتحصل على راتب قدره 17 مليون يورو بينما أعلى راتب في صفوف ريال مدريد غاريث بيل 14 مليون يورو والقائد راموس 12.8 مليون يورو فقط.

ليس هذا هو العامل الوحيد الذي يجعل توقيع بوغبا الذي يمثل الأولوية القصوى لزيدان في خط الوسط ، معقدًا.

سيكون من الصعب على يونايتد ترك نجمه العظيم يرحل. في أولد ترافورد يريدون إثارة المشجعين بعد موسم غير منتظم والاستغناء عن الاعب المدعو ليكون الحجر الرئيسي للمشروع الفريق.

| بالإضافة إلى ذلك ، رايولا يثير الشكوك في مدريد. العلاقات مع ممثل بوغبا ليست الأفضل ، وفي النادي يعرفون أن معالجة مثل هذه العملية المعقدة معه في الوسط يمكن أن تكون مشكلة.