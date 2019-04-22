الارشيف / اخبار الرياضه

مشكلة جديدة في ريال مدريد عنوانها بوغبا

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

أصبح لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا بمثابة مشكلة كبرى في صفوف ورغبة المدرب زين الدين زيدان في التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة آس أن بول بوغبا يتحصل على راتب قدره 17 مليون يورو بينما أعلى راتب في صفوف ريال مدريد غاريث بيل 14 مليون يورو والقائد راموس 12.8 مليون يورو فقط.

ليس هذا هو العامل الوحيد الذي يجعل توقيع بوغبا الذي يمثل الأولوية القصوى لزيدان في خط الوسط ، معقدًا.

سيكون من الصعب على يونايتد ترك نجمه العظيم يرحل. في أولد ترافورد يريدون إثارة المشجعين بعد موسم غير منتظم والاستغناء عن الاعب المدعو ليكون الحجر الرئيسي للمشروع الفريق.

| بالإضافة إلى ذلك ، رايولا يثير الشكوك في مدريد. العلاقات مع ممثل بوغبا ليست الأفضل ، وفي النادي يعرفون أن معالجة مثل هذه العملية المعقدة معه في الوسط يمكن أن تكون مشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشكلة جديدة في ريال مدريد عنوانها بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا