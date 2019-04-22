ماركا.. موسم انتقالات مجنون في ريال مدريد

أكدت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد أن النادي في طريقه لضم لاعبين على مستوى مميز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

زيدان يريد 3 لاعبين جلاتيكوس هم ايدين هازارد ومواطنه بول بوغبا والمهاجم الواعد لوكا يوفيتش.

الثلاثي الذي يحلم بهم زيزو قريبين للغاية من الانضمام الى ريال مدريد بالاضافة للتعاقد مع المدافع البرازيلي ايدير ميليتاو الذي سيلعب بقميص البلانكوس الموسم القادم رفقه مواطنه رودريغو غوس.

زين الدين زيدان سيمتلك خيارات عديدة في خط الهجوم ولن يكون الوضع كما كان عليه في فترته الاولى بتواجد ثلاثي الـBBC الذي كان يرى فيه زيدان الثلاثي الغير قابل للمس.

بعد رحيل رونالدو تفكك ثلاثي الـBBC , وأصبح بيل اقرب للرحيل هذا الصيف، ولَم يتبقى سوى كريم بنزيما الذي ضمن مكانه للموسم الجديد.