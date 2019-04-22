قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرةـ توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 40 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي من الجماهير المصاحبة لفريقه في مباراته أمام بيراميدز.
وخسر الأهلي من بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين للدوري.
وتراجع الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بعد الزمالك وبيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوقع عقوبة مغلظة على الأهلي بسبب تجاوز جماهيره أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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