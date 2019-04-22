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اتحاد الكرة يوقع عقوبة مغلظة على الأهلي بسبب تجاوز جماهيره أمام بيراميدز

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرةـ توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 40 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي من الجماهير المصاحبة لفريقه في مباراته أمام بيراميدز.

وخسر الأهلي من بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين للدوري.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بعد الزمالك وبيراميدز. 

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