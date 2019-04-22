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صحيفة تختار أهم صفقة في برشلونة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أنهالت صحيفة آس بالمديح على قلب الدفاع الفرنسي الشاب كليمنت لينغليه والتي وصفته بأهم صفقة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تعاقد مع لينغليه من صفوف اشبيلية مقابل 35 مليون يورو ولم يتوقع أن يشارك بصفة أساسية في دفاعات الفريق بالموسم الحالي.

الفريق الكتالوني نجح بقوة في الاستفادة من اللاعب الذي شارك في 40 لقاء في مختلف المسابقات بالموسم الحالي من بينهم 21 في الليغا.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سجل هدف برشلونة الأول في الفوز أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف مساء السبت في .

وتشير التقارير لمستقبل باهر للينغليه مع منتخب فرنسا في السنوات المقبلة.

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