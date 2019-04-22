مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز بطريقته الخاصة

يصرف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم المستحقات المالية المتأخرة لدي النادي وقبل مواجهة بيراميدز غدا

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في تحفيز اللاعبين قبل موقعة الغد من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز غدا على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين للدوري