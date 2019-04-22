لقطة طيبة من علي جبر تجاه مرتضى منصور ولاعبي الزمالك

وجه علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الدعوة لرئيس ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحضور حفل زفافه يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 لمسابقة الدوري العام، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن يحضر معظم اللاعبين، لمؤازرة زميلهم السابق، حيث كان يلعب “جبر” في صفوف الفريق الأبيض، قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من الموسم الحالي.