طارق أبو العينين: سيراميكا كليوباترا تعلم من دروس الموسم الماضي

أكد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي اكتسب خبرات كبيرة ومفيدة من خلال المشاركة في ثلاث مواسم بدوري الدرجة الثانية، مشيدا باللاعبين والجهاز الفني في الموسم الماضي، على الرغم من عدم الصعود للدوري الممتاز.

وقال عضو المجلس: "تعلمنا دروس جديدة في الموسم الماضي، وسعداء بالروح القتالية التي ظهرت داخل الفريق، لقد كان ثالث تجاربنا بدوري الدرجة الثانية، وما لم يتحقق في الموسم الماضي سوف نحققه في الموسم الجديد، نمتلك فريق يستحق اللعب في الدوري الممتاز، بل والبقاء وسط الكبار، سنقاتل لتحقيق الحلم وسيكون 2020 عام الصعود".

وأعلن استمرار النشاط الرياضي للنادي، بنفس القوة التي بدأ بها، والدخول في

معركة جديدة ومنافسة شريفة، تحت إشراف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وبجهاز فني للفريق الأول يرأسه هيثم شعبان، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أبو العينين: "نادي سيراميكا كليوباترا هدفه الأساسي خدمة الأهداف القومية للرياضة المصرية، وتصدير لاعبين للمنتخبات الوطنية والمساهمة في رفع إسم الوطن في مختلف المحافل الكروية، بالإضافة إلى الدور المجتمعي ولم شمل الأسر المصرية، خلف أبنائهم في قطاع الناشئين ليصلوا إلى الفريق الأول".

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وأشار إلى أن النادي يسير بخطى واثقة بهدف تحقيق الحلم الأكبر، والدخول للمرحلة التالية

في خطة نادي سيراميكا كليوباترا وهي الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

أبو العينين أردف قائلا: "حددنا ملامح خطتنا من الموسم الماضي، واتخذنا القرار الصائب بتواجد المدرب الواعد هيثم شعبان، في منصب المدير الفني، واستكمل معنا الموسم الماضي وكان قريب جدا من تحقيق الهدف لولا سوء التوفيق، فقد نجح في حصد ١٤ نقطة من أصل ١٨، وحافظ على نظافة شباكنا في ٥ مباريات، واستقبلت الشباك هدفين فقط في ٦ مباريات".

وشدد عضو المجلس على تجديد الثقة في هيثم شعبان الذي وقع عقدا لمدة موسمين، واستمراره على رأس الإدارة الفنية، ومنحه كل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون، وكذلك صفقات الموسم الجديد وبناء الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وفي النهاية أكد على استمرار الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي بقيادة محمد أبو العينين، الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة داخل النادي، ويولي قطاع كرة القدم اهتماما خاصا وكبيرا.