شاهد.. مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا

نقدم لكم مشاهدة مباراة الوحدة والريان حيث النادي الإماراتي نظيره القطري في المباراة التي تجمع بينهما في الخامسة وعشرون دقيقة، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آل نهيان ضمن في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الوحدة الإماراتي والريان القطري قد انتهت بفوز

الأول بهدفين مقابل هدف.

الوحدة يدخل المباراة وهو يحتل المركز الأول للمجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين: الأول على الاتحاد السعودي في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والثاني على الريان

في الجولة الثالثة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، وقبلهما الخسارة في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين دون رد بطشقند.

ويتسلح العنابي في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور وارتفاع الروح المعنوية والثقة لدى اللاعبين بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على شباب الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وقد قررت إدارة النادي دخول الجماهير مجانا للمباراة.