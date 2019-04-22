الارشيف / اخبار الرياضه

شاهد.. مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نقدم لكم مشاهدة مباراة الوحدة والريان حيث النادي الإماراتي نظيره القطري في المباراة التي تجمع بينهما في الخامسة وعشرون دقيقة، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آل نهيان ضمن في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الوحدة الإماراتي والريان القطري قد انتهت بفوز

الأول بهدفين مقابل هدف.

الوحدة يدخل المباراة وهو يحتل المركز الأول للمجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين: الأول على الاتحاد السعودي في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والثاني على الريان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في الجولة الثالثة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، وقبلهما الخسارة في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين دون رد بطشقند.

ويتسلح العنابي في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور وارتفاع الروح المعنوية والثقة لدى اللاعبين بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على شباب الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وقد قررت إدارة النادي دخول الجماهير مجانا للمباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا