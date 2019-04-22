أشرف صبحى يترأس اجتماع مكتب تنفيذى مجلس وزراء الشباب العرب

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعه رقم "63" اليوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2019 برئاسة الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية – رئيس المكتب التنفيذي وعضوية معالي السادة وزراء الشباب والرياضة العرب من الدول الآتية "الاردن، الامارات ، تونس، ليبيا، السعودية، المغرب،سلطنة عمان، الكويت، مصر، فلسطين، العراق"
ناقش الاجتماع جدول اعماله الذي تضمن العديد من الموضوعات من اهمها، تقرير وتوصيات مجلس ادارة الصندوق العربي للانشطة الشبابية والرياضية وتوصيات اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس وتوصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس ومنتدى تمكين
كما تضمن جدول الاعمال أيضا استعراض تقرير وزارة الشباب والرياضة المصرية حول فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضاً حول فعاليات تونس عاصمة الشباب العربى لعام 2019، إلى جانب تنفيذ اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية.
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