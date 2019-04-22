جمال علام يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

أدلى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، بصوته في الاستفتاء على التعديلات في الاستفتاء على التعديلاتالدستورية. وينتهي الاستفتاء، اليوم، حيث بدأ أول أمس السبت واستمر لمدة 3 أيام.

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