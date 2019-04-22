- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدلى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، بصوتهفي الاستفتاء على التعديلات
الدستورية.
وينتهي الاستفتاء، اليوم، حيث بدأ أول أمس السبت واستمر لمدة 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال علام يدلي بصوته في التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.