وزير الرياضة يترأس اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية

ترأس صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام الدورة رقم "٣٩" والتي ضمت الاجتماع الختامي للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وذلك بحضور "١٠" وزراء للشباب والرياضة من الدول العربية الشقيقة وهم" مصر، الاردن، العراق، عمان، السعودية، الامارات، تونس، فلسطين، الكويت، ليبيا".

بدأ الاجتماع بمناقشة تقرير اللجنة المالية، برئاسة عبدالمحسن الدوسري،

مع التأكيد على أعضاء الصندوق بإيجاد آليات إستثمارية وتسويقية لتنمية موارد الصندوق، الذي يدعم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وفي كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بجميع الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس إدارةالصندوق، وقد أشاد الدكتور

أشرف صبحي بمبادراتهم الايجابية نحو التأكيد على التعاون الدائم والمستمر، لتطوير الحركة الشبابيةوالرياضية بالوطن العربي.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بأن هناك رؤية جديدة لدعم وتطوير وتنمية موارد الصندوق، ليكون داعما بشكل أكبر لكل الأنشطة الشبابية والرياضية بالوطن العربي.

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وفي سياق متصل يترأس الدكتور أشرف صبحي اجتماع الدورة "63 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وتنطلق فعاليات اجتماع الدورة الثالثة مساء اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.