محمد رشدي: ناشئو الإسماعيلي أفضل لاعبي مصر

قال محمد رشدي المدرب العام لفريق شباب الإسماعيلي مواليد 97 أنه لابد من تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار النتائج الطيبة التي تحققها الفرق بقطاع الناشئين.
وأضاف رشدي أن فريق 97 يقدم نتائج مرضية مقارنة بحجم الإصابات الكبيرةالتى تعرض لها فضلا عن ضغط المباريات بالمسابقة.
وواصل المدرب العام أنه يتوقع لثنائى 2001 محمد زكريا وعبدالله السعيد أن يكون لهما مستقبل باهر ومشرق فى ظل قدراتهما المميزة ومع
واختتم حديثه أن مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يضع اهتماما كبيرا لقطاع الناشئين من أجل تحقيق هدف أساسى وهو إمداد الفريق الأول بلاعبين على مستوى عال قادرين على الدفاع عن قميص النادى دون تكبد الخزينة أموال طائلة.
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