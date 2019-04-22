أمريكا تستضيف بطولة العالم لتنس الطاولة 2021

تستضيف أمريكا بطولة العالم لتنس الطاولة 2021 بعد منافسة قوية مع دولة المغرب في الاستفتاء الذي أقيم، قبل قليل،بالمجر.
بينما تستضيف الصين مونديال 2022 على حساب البرتغال واليابان.
وحضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة خليل المهندي، رئيس الاتحاد العربي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والدكتور علاء مشرف، نائب رئيس الاتحادين العربي والدولي، وباقي الدول والأعضاء.
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