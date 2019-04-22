اتحاد الكرة يُغرم الأهلي 40 ألف جنيه.. وإيقاف لاعب النجوم 4 مباريات

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم الأهلي 40 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي لجماهير الفريق في لقاء بيراميدز، يوم الخميس الماضي

بالدوري.

كما قررت اللجنة تغريم الإنتاج الحربي 20 ألف جنيه لقيام أحد عمال غرفة ملابس الفريق بالنزول للملعب، والتشاجر

مع أحد أفراد الجهاز الفني للمقاولون، مع منع هذا العامل من مرافقة الفريق لنهاية الموسم.

قررت اللجنة إيقاف عمر عماد، لاعب النجوم، 4 مباريات لما بدر منه بعد طرده في لقاء فريقه أمام بتروجيت.