وفاة نبيه صلاح مدير أكاديمية الكرة الطائرة بالنادي الأهلي

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الإثنين، نبيه صلاح، مدير

أكاديمية الكرة الطائرة بالنادي الأهلي،بعد صراع طويل مع المرض.

تشيع الجنازة، اليوم الإثنين، عقب صلاة العصر، من مسجد النور بالعباسية.