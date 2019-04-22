هاشتاج "جمهور الأهلي يساند الخطيب" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "جمهور الأهلى يساند الخطيب" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، خلال الساعات الماضية بعدما حرصت جماهير الأهلي على مواصلة دعمها للأهلي، ورئيس النادي وثقتها فيه؛ لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لاسيما أنه يملك الخبرة الكروية الكبيرة بوصفه أسطورة الكرة المصرية على مدار تاريخها، جاء ذلك عقب جلسته المثمرة التي عقدها

مؤخرا مع الجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات للحفاظ على لقب الدوري.

وحرص المشاركون في الهاشتاج على التغريد بصورة الخطيب؛ تأكيدا على دعمهم ومساندتهم لرئيس الأهلي لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها فريق الكرة بعد وداع بطولة أفريقيا والخسارة من

بيراميدز في الدوري.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعا مطولا مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق مؤخرا، وتحدث معهم بإيجابية كبيرة بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية.

وحرص رئيس الأهلي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني، وقام «بيبو» برفع كافة الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون في هذا التوقيت، مؤكدا لهم أنهم لا بد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين.