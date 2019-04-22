اونلاين | لايف HD مشاهدة بث حي مباراة الاتحاد وطشقند HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف HD مشاهدة بث حي مباراة الاتحاد وطشقند HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتحاد جدة يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في اخر مبارياته على حساب فريق الاتفاق بثنائية نظيفة في الدوري السعودي ليرتقي للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة يحسن موقفه في الترتيب ويبتعد حاليا عن خطر الهبوط الذي يطارده طوال الموسم الحالي في واحد من أسوأ مواسم النمور وكان اتحاد جدة قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالبطولة الآسيوية على حساب الفريق الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ويعول الفريق في مباراة اليوم على قدرات نجمه الأول فهد المولد لتحقيق الفوز حيث يتواجد حاليا اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الوحدة الإماراتي المتصدر بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف لايف.

موعد مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي في بث حي ومباشر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءا بتوقيت أبوظبي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اليوم الأثنين مشاهدة مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف اليوم .