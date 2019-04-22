اونلاين | yalla shoot شاهد البث المباشر لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot شاهد البث المباشر لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق الأوزبكي يدخل مباراة اليوم وهو متسلحا بعاملي الأرض والجمهور للثأر من هزيمته في الجولة الماضية أمام اتحاد جدة والتقدم في الترتيب حيث يحتل الفريق الأوزبكي المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط yalla shoot plus شاهد البث المباشر لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي .

التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف حيث من المقرر أن يبدأ فريق اتحاد جدة بتشكيل مكون من في حراسة المرمي :عساف القرني في الدفاع : عبدالله العمار وماثيو جورمان وزياد المولد وياسين برناوي وفي الوسط سيكو سانوجو وعصام المولد وخالد السميري وعبدالعزيز البيشي وفي الهجوم : عبدالرحمن الغامدي وناصر الشمراني ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.