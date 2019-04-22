اونلاين | Al Ittihad بث مباشر الان مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف رابط يوتيوب Live سريع بدون تقطيع

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يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيرة الاوزبكي لوكوموتيف طشقند اليوم الإثنين 22 / 04 / 2019 في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق الاتحاد السعودي لقطع خطوة جديدة نحو انتزاع إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على لوكوموتيف الأوزبكي في الثالثة عصر بتوقيت القاهرة اليوم بملعب "لوكوموتيف" ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

تبدأ مباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف طشقند في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والثالثة بتوقيت مصر.

تنقل قناة beIN SPORTS HD 1 عبر شاشتها حصريًا مباراة الاتحاد اليوم أمام لوكوموتيف طشقند.