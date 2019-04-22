اونلاين | بث حي hd الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين 22-4-2019 ا فى دورى ابطال اسيا

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تتجه أنظار عشاق فريق اتحاد جدة صوب ملعب لوكوموتيف لمتابعة مباراة قوية وهامة لفريقهم أمام نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين 22-4-2019 لايف المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ويحرص موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة البث المباشر للمباراة من خلال الرابط السريع مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم الأثنين 22-4-2019 لايف في دوري أبطال أسيا.

اتحاد جدة يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في اخر مبارياته على حساب فريق الاتفاق بثنائية نظيفة في الدوري السعودي ليرتقي للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة يحسن موقفه في الترتيب ويبتعد حاليا عن خطر الهبوط الذي يطارده طوال الموسم الحالي في واحد من أسوأ مواسم النمور وكان اتحاد جدة قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالبطولة الآسيوية على حساب الفريق الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ويعول الفريق في مباراة اليوم على قدرات نجمه الأول فهد المولد لتحقيق الفوز حيث يتواجد حاليا اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الوحدة الإماراتي المتصدر بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف لايف.