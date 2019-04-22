اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند بث مباشر اليوم 22-4-2019 في دوري ابطال اسيا

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تتجه أنظار عشاق فريق اتحاد جدة صوب ملعب لوكوموتيف لمتابعة مباراة قوية وهامة لفريقهم أمام نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين 22-4-2019 لايف المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ويحرص موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة البث المباشر للمباراة من خلال الرابط السريع مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم الأثنين 22-4-2019 لايف في دوري أبطال أسيا.

اتحاد جدة يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في اخر مبارياته على حساب فريق الاتفاق بثنائية نظيفة في الدوري السعودي ليرتقي للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة يحسن موقفه في الترتيب ويبتعد حاليا عن خطر الهبوط الذي يطارده طوال الموسم الحالي في واحد من أسوأ مواسم النمور وكان اتحاد جدة قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالبطولة الآسيوية على حساب الفريق الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ويعول الفريق في مباراة اليوم على قدرات نجمه الأول فهد المولد لتحقيق الفوز حيث يتواجد حاليا اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الوحدة الإماراتي المتصدر بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف لايف.

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الفريق الأوزبكي يدخل مباراة اليوم وهو متسلحا بعاملي الأرض والجمهور للثأر من هزيمته في الجولة الماضية أمام اتحاد جدة والتقدم في الترتيب حيث يحتل الفريق الأوزبكي المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط yalla shoot plus شاهد البث المباشر لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي .

التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف حيث من المقرر أن يبدأ فريق اتحاد جدة بتشكيل مكون من في حراسة المرمي :عساف القرني في الدفاع : عبدالله العمار وماثيو جورمان وزياد المولد وياسين برناوي وفي الوسط سيكو سانوجو وعصام المولد وخالد السميري وعبدالعزيز البيشي وفي الهجوم : عبدالرحمن الغامدي وناصر الشمراني ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

موعد مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي في بث حي ومباشر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءا بتوقيت أبوظبي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اليوم الأثنين مشاهدة مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف اليوم .