رياضة | الأهلي يستعيد رمضان صبحي بعد 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد رمضان صبحي بعد 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الأمامية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي بأن حالة رمضان تحسنت بشكل كبير، وهو ما دفعه لعدم السفر إلى ألمانيا.

وأضاف المصدر بأن رمضان سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في غضون 4 أيام، أي بعد مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وكان رمضان قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.